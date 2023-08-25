السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس

علقت وكالة بلومبيرج على انضمام 6 دول جديدة إلى بريكس، مؤكدة أن السعودية والإمارات تتطلعان لتحقيق التوازن والحفاظ على العلاقات مع القوى المتعددة، وليس الانحياز إلى أحد الجانبين ولا الانخراط في منافسة على القوى الكبرى.

كما لفتت الوكالة إلى أن وجود الرياض وأبوظبي في مجموعة بريكس ضمن التخطيط للطوارئ في حال تدهور العلاقات مع الغرب بشكل كبير.

انضمام 6 دول

ودعت مجموعة بريكس، أمس الخميس، السعودية و5 دول أخرى للانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.

ومن المقرر أيضًا أن تنضم الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران إلى الكتلة اعتبارًا من عام 2024.

وجاء هذا الإعلان خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ من قبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

توسيع مجموعة بريكس

وتتكون بريكس حاليًا من الاقتصادات الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث اتفق هؤلاء الأعضاء الخمسة في قمة هذا الأسبوع على توسيع الكتلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها مجموعة بريكس التوسع، حيث تم تشكيل الكتلة في عام 2009 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وأضيفت جنوب إفريقيا في عام 2010

وتمثل الكتلة حوالي 40 % من سكان العالم وتساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.