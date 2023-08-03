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السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط Icon إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة Icon وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة Icon الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس Icon تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات Icon البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر Icon 30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة Icon سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب Icon سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة Icon المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل Icon

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لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

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