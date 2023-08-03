السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر 30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل
أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.