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في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

السفارة الأمريكية عن مباراة النصر والهلال: الأفضل منذ المونديال

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
السفارة الأمريكية عن مباراة النصر والهلال: الأفضل منذ المونديال
المواطن - فريق التحرير

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حرصت السفارة الأمريكية في السعودية، على تهنئة النصر بعد تتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية 2023، مؤكدة أن مباراة الديربي ضد الهلال كانت الأفضل منذ كأس العالم.

السفارة الأمريكية تبارك للنصر

وأعاد حساب السفارة الأمريكية في السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، نشر تغريدة لحساب العالمي تضم صورة لقادة الفريق الذين حملوا الذهب، وجاء فيها: “تاريخ راسخ ثابت.. سطره قادة المجد.. بعرق الجبين”.

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وعلق قائلًا: “تهانينا لـ النصر والهلال على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية، حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة، وكانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم! مبروك للنصر فوزه بكأس الملك سلمان للأندية”.

النصر
قادة العالمي – المصدر @AlNassrFC

 النصر البطل ورونالدو الهداف

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، بعد الفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

النصر
جانب من احتفالات اللاعبين – المصدر @AlNassrFC

وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت؛ ولعب دورًا بارزًا في تتويج فريقه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان من أفضل اللاعبين في كأس الملك سلمان للأندية، كما حصد لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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