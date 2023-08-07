Icon

موجة حارة على الشرقية والحرارة تلامس الـ 48 Icon ضبط 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم بعسير Icon السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة Icon ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق Icon الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم Icon كورونا والأزمة العالمية.. تعرف على أبرز القرارات السعودية بقمم العشرين Icon تعليق المساعدات الفرنسية لبوركينا فاسو Icon بقيادة ولي العهد.. أداء صندوق الاستثمارات سد منيع ضد الأزمات الاقتصادية العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبرت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل

السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت السفارة السعودية بالمغرب، عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية، جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بإقليم أزيلال في المملكة المغربية الشقيقة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

قد يهمّك أيضاً
بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك

بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك

تايسون يُدرب نغانو في النزال الأشرس بموسم الرياض

تايسون يُدرب نغانو في النزال الأشرس بموسم الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة
السعودية اليوم

إقبال كبير من الزوار في موسم صيف...

السعودية اليوم
تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض
آخر الاخبار

تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا...

آخر الاخبار
السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين
السعودية اليوم

السعودية تشارك في افتتاح قمة اتحاد رواد...

السعودية اليوم
عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة
آخر الاخبار

عبدالله الجدعاني يخضع لجراحة ناجحة

آخر الاخبار
ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي سيتطور
آخر الاخبار

ستيفن جيرارد: طموحي بلا حدود والدوري السعودي...

آخر الاخبار
نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية
الرياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال...

الرياضة
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم