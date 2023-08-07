السفارة السعودية بالمغرب تنعى ضحايا حادث انقلاب الحافلة

أعربت السفارة السعودية بالمغرب، عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية، جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بإقليم أزيلال في المملكة المغربية الشقيقة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.