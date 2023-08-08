48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد السفارة السعودية بتايلند تغلق أبوابها الاثنين المقبل مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7% فرحة أحد الخريجين بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار “الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية تراث ثقافي ضخم ومتنوع يعكس عُمق التاريخ السعودي نتائج العنف الأسري وتبعاته تتجاوز الأسرة والمعنِّف والمعنَّف موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48
أعلنت السفارة السعودية بتايلند، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل، بسبب عطلة رسمية بالبلاد.
وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه بمناسبة إجازة رسمية في تايلند (ذكرى ميلاد جلالة الملكة الأم)، سيتوقف العمل في السفارة يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس 2023م.
وأضافت السفارة السعودية أنه سيتم استئناف العمل في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.