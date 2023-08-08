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بمناسبة إجازة رسمية في تايلند

السفارة السعودية بتايلند تغلق أبوابها الاثنين المقبل

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
السفارة السعودية بتايلند تغلق أبوابها الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة السعودية بتايلند، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل، بسبب عطلة رسمية بالبلاد.

وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه بمناسبة إجازة رسمية في تايلند (ذكرى ميلاد جلالة الملكة الأم)، سيتوقف العمل في السفارة يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس 2023م.

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وأضافت السفارة السعودية أنه سيتم استئناف العمل في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.

 

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