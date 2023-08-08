السفارة السعودية بتايلند تغلق أبوابها الاثنين المقبل

أعلنت السفارة السعودية بتايلند، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل، بسبب عطلة رسمية بالبلاد.

وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه بمناسبة إجازة رسمية في تايلند (ذكرى ميلاد جلالة الملكة الأم)، سيتوقف العمل في السفارة يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس 2023م.

وأضافت السفارة السعودية أنه سيتم استئناف العمل في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.