Icon

4 وظائف عصية على الذكاء الاصطناعي Icon غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon السفارة السعودية بكوريا لمواطنيها: احذروا إعصار خانون Icon تاليسكا ورقة النصر الرابحة ضد الشرطة العراقي Icon ضبط مواطن لترويجه المخدرات بالشرقية Icon إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري Icon وظائف بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon 201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف Icon 90 وظيفة بالموارد البشرية عبر برنامج جدير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزامنًا مع اقتراب الإعصار لسواحل سيول

السفارة السعودية بكوريا لمواطنيها: احذروا إعصار خانون

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
السفارة السعودية بكوريا لمواطنيها: احذروا إعصار خانون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهابت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين المتواجدين في جمهورية كوريا الجنوبية، بأخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر منصة “إكس”: :” تهيب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين المتواجدين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع”.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة

ودعت المواطنين لإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والاتصال في الحالات الطارئة على: ٠٠٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد
السعودية اليوم

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على...

السعودية اليوم
الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر
السعودية اليوم

الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار...

السعودية اليوم
استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع حادث
السعودية اليوم

استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع...

السعودية اليوم
حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية
العالم

حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار...

العالم
مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة
السوق

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة

السوق
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار...

السعودية اليوم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم