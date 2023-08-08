السفارة السعودية بكوريا لمواطنيها: احذروا إعصار خانون

أهابت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين المتواجدين في جمهورية كوريا الجنوبية، بأخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر منصة “إكس”: :” تهيب سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين المتواجدين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع”.

ودعت المواطنين لإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والاتصال في الحالات الطارئة على: ٠٠٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩.