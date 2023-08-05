السفارة السعودية تدعو مواطنيها لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودعت السفارة مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، والتقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

