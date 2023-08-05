السفارة السعودية تدعو مواطنيها لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة بالتشيك النصر يترقب 6 ملايين دولار بقيادة Cristiano ronaldo بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انتحارها نزع ملكية 3 قصور تاريخية في الطائف مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ
حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
ودعت السفارة مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، والتقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.