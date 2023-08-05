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دعت مواطنيها لعدم التواجد في مناطق النزاعات المسلحة

السفارة السعودية تدعو مواطنيها لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
السفارة السعودية تدعو مواطنيها لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودعت السفارة مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، والتقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

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