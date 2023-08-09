السفارة السعودية في إيران تفتح أبوابها

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بدأت سفارة السعودية لدى طهران، عملها منذ 3 أيام، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية” نقلًا عن الوكالة الرسمية الإيرانية “تسنيم”.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات بين البلدين لأول مرة منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين.
وتم افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض في يونيو بعد عدة أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.
وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.
وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.
وفي وقت سابق، أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، أن تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.
وقال السفير الإيراني في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن العلاقة بين السعودية وإيران يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار.