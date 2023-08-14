السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها

كشفت السفارة السعودية في مانيلا، أن وزارة العدل الفلبينية (مكتب الهجرة) أعلنت إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم خدماتها للمقيمين وغير المقيمين في جمهورية الفلبين.

وذكرت السفارة السعودية لدى مانيلا، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه يمكن من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، التقديم والدفع لبعض الخدمات ومنها تمديد تأشيرة السياحة وإلغاء التأشيرة وخدمات أخرى.

وأشارت السفارة السعودية إلى أنه يمكن الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://e-services.immigration.gov.ph