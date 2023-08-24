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بسبب إجراء عملية صيانة عالمية

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة الفرنسية في السعودية أنه يتعذر حاليا إصدار التأشيرات بسبب عملية صيانة عالمية، كاشفة أن هذا الوضع مؤقت.

وقالت السفارة الفرنسية في السعودية عبر حسابها في منصة “إكس”:  إنه “بسبب عملية صيانة فنية في جميع أنحاء العالم، تم تعطيل إصدار التأشيرة”.

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وأضافت: “تشكركم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية على تفهمكم للإزعاج الذي سببته”.

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