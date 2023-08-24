السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا

أعلنت السفارة الفرنسية في السعودية أنه يتعذر حاليا إصدار التأشيرات بسبب عملية صيانة عالمية، كاشفة أن هذا الوضع مؤقت.

وقالت السفارة الفرنسية في السعودية عبر حسابها في منصة “إكس”: إنه “بسبب عملية صيانة فنية في جميع أنحاء العالم، تم تعطيل إصدار التأشيرة”.

وأضافت: “تشكركم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية على تفهمكم للإزعاج الذي سببته”.