السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا

التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة عقوبات أمريكية على المتعاملين مع نظام بورما إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي نزوح مليوني طفل في السودان خلال 4 أشهر كيليان مبابي يصدم ريال مدريد! السجن سنة لمن يحصل على مال الضمان الاجتماعي بغير حق وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد
أعلنت السفارة الفرنسية في السعودية أنه يتعذر حاليا إصدار التأشيرات بسبب عملية صيانة عالمية، كاشفة أن هذا الوضع مؤقت.
وقالت السفارة الفرنسية في السعودية عبر حسابها في منصة “إكس”: إنه “بسبب عملية صيانة فنية في جميع أنحاء العالم، تم تعطيل إصدار التأشيرة”.
وأضافت: “تشكركم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية على تفهمكم للإزعاج الذي سببته”.