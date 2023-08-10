السفارة في النيبال للمواطنين: 5 آلاف دولار حد أقصى لحيازة المال النقدي

نوهت السفارة السعودية في كاتمندو، جميع المواطنين الزائرين لدولة النيبال، بألا تتجاوز حيازتهم للمال النقدي مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي.

إيقاف وغرامة

وأوضحت السفارة في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس” أن تحديد المبلغ يأتي حسب أنظمة وتعليمات السلطات النيبالية، لافتة إلى أن تجاوز المبلغ المذكور يعرض الأشخاص لعقوبة الإيقاف والغرامة المالية المضاعفة إثر المخالفة بتجاوز الحد المذكور.