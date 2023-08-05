السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد

يسعى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الاتحاد، ومواصلة مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

جيسوس يسعى لتكرار سيناريو التتويج

وحقق الهلال بقيادة جيسوس لقباً وحيداً في ولايته الأولى، وكان أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بداية موسم 2018\ 2019، حيث فاز بلقب كأس السوبر السعودي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم بلندن.

وتطمح الجماهير الهلالية في تكرار الأمر ذاته، وأن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم موسمه مع جيسوس بتجاوز الاتحاد، واستكمال مشواره نحو التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، وتكرار سيناريو كأس السوبر السعودي قبل 5 مواسم.

التشكيل المتوقع مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، الناشري “نغولو كانتي”، إيغور كورنادو، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما وعبدالرزاق حمد الله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن تبدأ كتيبة جيسوس بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.