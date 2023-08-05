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خلال مباراة اليوم بكأس الملك سلمان

السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
السوبر السعودي يُحفز جيسوس لتجاوز الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الاتحاد، ومواصلة مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

جيسوس يسعى لتكرار سيناريو التتويج

وحقق الهلال بقيادة جيسوس لقباً وحيداً في ولايته الأولى، وكان أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بداية موسم 2018\ 2019، حيث فاز بلقب كأس السوبر السعودي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم بلندن.

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وتطمح الجماهير الهلالية في تكرار الأمر ذاته، وأن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم موسمه مع جيسوس بتجاوز الاتحاد، واستكمال مشواره نحو التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، وتكرار سيناريو كأس السوبر السعودي قبل 5 مواسم.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، الناشري “نغولو كانتي”، إيغور كورنادو، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما وعبدالرزاق حمد الله.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @aawsat_spt

على الجانب الآخر، يتوقع أن تبدأ كتيبة جيسوس بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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