Icon

رياض بودبوز باق في دوري روشن Icon منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات Icon ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon جاذبية خاصة في الطائف بسبب الصيف والمطر Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد Icon موعد مباريات الأحد في الدوري الفرنسي Icon لص بدون ذراعين على كرسي متحرك يسرق محلًا ويهدد بائعه بمسدس Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG Icon أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اتهم طرفي النزاع بأنها غير صالحين لحكم البلاد

السودان: تصريحات السفير الأمريكي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
السودان: تصريحات السفير الأمريكي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي بالخرطوم، جون غودفري، أمس حول الصراع في البلاد.

انتقادات لتصريحات السفير الأمريكي

وقالت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية إن تصريحات غودفري “تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة”.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الحج والعمرة: التأشيرة الفعالة شرط التسجيل في نسك

وزارة الحج والعمرة: التأشيرة الفعالة شرط التسجيل في نسك

5 غيابات عن مباراة النصر والفتح

5 غيابات عن مباراة النصر والفتح

وأضافت أن حديث السفير الأمريكي عن الجيش السوداني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي.

وتابعت “نتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب”.

السفير الأمريكي بالسودان

كان غودفري قال أمس الجمعة إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما غير صالحين لحكم البلاد، وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وأضاف غودفري عبر تويتر “على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية”.

وأضاف قائلًا إن “مستقبلًا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن”.

الحرب والجوع يهددان السودان

وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ تدمير السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 أبريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويأتي ذلك بينما يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال.

وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفقًا لمنظمة “أكليد” غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح، نظرًا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

أزمة السودان

وفي خلال أربعة أشهر من القتال، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.

ويشهد السودان منذ أبريل /نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت لمقتل المئات ونروح الملايين من السودانيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية