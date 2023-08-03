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مكافأة تصل إلى 14,500 ريال

السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية موعد التقديم (للجنسين) في برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م) الدفعة (الثانية عشر)، لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية، وتسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والرغبة في التطوير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المزايا والتعويضات:

  •  مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:
  •  درجة البكالوريوس (12,000) ريال.
  •  درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.
  •  التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
  •  تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
  •  حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
  •  التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
  •  التطوير الشخصي والمهني.
  •  اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

التخصصات:

  •  المالية.
  •  الاستثمار.
  •  تمويل الشركات.
  •  المالية والبنوك.
  •  التمويل التجاري.
  •  إدارة الأصول.
  •  التقنية المالية.
  •  القانون.
  •  الأنظمة.
  •  القانون المالي.
  •  القانون التجاري.
  •  القانون الدولي.
  •  الدراسات القضائية.
  •  الحقوق.
  •  الالتزام والتشريعات.
  •  المحاسبة الجنائية.
  •  المحاسبة.
  •  المحاسبة المالية.
  •  المراجعة والتدقيق.
  •  النظم المحاسبية.
  •  التقنية المالية.
  •  الموارد البشرية.
  •  الإدارة العامة.
  •  إدارة الأعمال.
  •  إدارة المخاطر.
  •  العلاقات العامة.
  •  الإعلام.
  •  التسويق.
  •  الصحافة.
  •  هندسة النظم.
  •  هندسة صناعية.
  •  إدارة مشاريع.
  •  الاقتصاد.
  •  علم البيانات.
  •  الهندسة الالكترونية.
  •  هندسة الحاسب.
  •  نظم المعلومات.
  •  نظم معلومات الإدارية.
  •  علوم الحاسب.
  •  تقنية المعلومات.
  •  هندسة الشبكات.
  •  أمن المعلومات.
  •  هندسة البرمجيات.
  •  الذكاء الاصطناعي.
  •  علم البيانات.
  •  وأخرى.

هل البرنامج منتهي بالتوظيف؟

  •  لا، يعتبر برنامج الهيئة للخريجين المتفوقين غير منتهٍ بالتوظيف ولكن فرص التوظيف بعد اجتياز البرنامج تعتبر مرتفعة و تتراوح ما بين 50 %إلى 75.%

تنويه :

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في حالة تحديث أو إضافة تخصصات أخرى سوف يتم تعديلها وإرسال إشعار عبر قناة (السعودي للتوظيف) عبر (التلجرام).

المزايا التدريبية:

  • 1- تدريب على رأس العمل (O.J.T).
  • 2- تدوير وظيفي.
  • 3- توجيه وإرشاد شخصي.
  • 4- برامج وحلقات تدريب داخلي.
  • 5- حلقات تعريف ونقاش.
  • 6- مشاركة في الاجتماعات.
  • 7- التقديم والإلقاء.

شروط اجتياز البرنامج:

يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

  •  تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك.
  •  تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي.
  •  اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.
  •  تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.
  •  الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.
  •  الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

معلومات عامة عن البرنامج:

  • مدة البرنامج: اثنا عشر (12) شهراً تقويمياً.

شروط التقديم:

  •  التفرغ التام.
  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.
  •  أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.
  •  أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن:
  •  لخريجي البكالوريوس 27 سنة ميلادية.
  •  لخريجي الماجستير 30 سنة ميلادية.
  •  تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة (IELTS 5) أو (STEP 83) أو ما يعادلها.
  •  تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.
  •  اجتياز المقابلات الرسمية.
  •  يعُفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.
  •  في حال كان المتقدم متخرّجاً من جامعة مدرجة ضمن قائمة “أفضل 100 جامعة” على مستوى العالم، بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية، فسيتم اختصار رحلة التقديم:
  •  مطابقة الشروط الأساسية.
  •  المقابلات الشخصية.
  •  أحد عناصر المفاضلة حيث أن ارتفاع الدرجة يزيد الميزة التنافسية للمتقدم.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

 

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