السوق المالية تغرم 3 مخالفين 115 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة

فرضت هيئة السوق المالية غرامات على 3 مخالفين بلغت قيمتها 115 مليون ريال، نظير مكاسب غير مشروعة.

تفاصيل الغرامات

وحسب قناة “الإخبارية”، ذكرت هيئة السوق المالية أنه تم إدانة سلطان وعبدالله وفهد بن عبدالعزيز البنيان بمخالفات في سوق الأسهم.

وأوضحت أنه تم إلزام المخالفين بدفع 60 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة في سهم الكثيري.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إلزام فهد عبد العزيز البنيان بدفع 55 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.