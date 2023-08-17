ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك السوق المالية تغرم 3 مخالفين 115 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة الداخلية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الدرونز إجلاء الآلاف من إسبانيا بسبب حرائق الغابات السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة آبل تحذر مستخدمي آيفون من أخطاء قاتلة
فرضت هيئة السوق المالية غرامات على 3 مخالفين بلغت قيمتها 115 مليون ريال، نظير مكاسب غير مشروعة.
وحسب قناة “الإخبارية”، ذكرت هيئة السوق المالية أنه تم إدانة سلطان وعبدالله وفهد بن عبدالعزيز البنيان بمخالفات في سوق الأسهم.
وأوضحت أنه تم إلزام المخالفين بدفع 60 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة في سهم الكثيري.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم إلزام فهد عبد العزيز البنيان بدفع 55 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.