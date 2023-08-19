السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023

نجح منتخب السويد الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، اليوم السبت، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

تألق السويد ضد أستراليا

وبدأت مباراة السويد ضد أستراليا في كأس العامل للسيدات التي أُقيمت على ملعب “سونكورب” في مدينة بريزبان الأسترالية بشكل سريع، وظهر المنتخب السويدي بشكل أفضل، ليُشكل خطورة منذ الدقائق الأولى.

وكادت بلاكستينيوس أن تهز الشباك مبكرًا، إلا أن ماكنزي تصدت للكرة ببراعة، واستمرت الهجمات، وظهرت أستراليا للمرة الأولى هجوميًا عند الدقيقة 23 من تسديدة لراسو، تصدت لها موسوفيتش بشكل مميز.

واحتسبت الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة بلاكستينيوس، سددتها فريدولينا رولفو لتهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 30، واستمرت المحاولات، وأنقذت ماكنزي مرماها من أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد ضد أستراليا.

السويد ثالثة في كأس العالم للسيدات

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول منتخب أستراليا في العودة وتسجيل التعادل، أملًا في حصد المركز الثالث بكأس العالم للسيدات، إلا أن الدفاع السويدي وحارسة المرمى قدموا أداء مميزًا.

ونجحت كوسوفاري آسيلاني في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 62، واستمرت المحاولات من المنتخبين بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز السويد ضد أستراليا، والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للسيدات 2023.