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بعد الموافقة على رحيله

السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
السيتي ينتظر قرار لابورت بشأن عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر، محاولاتها للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت، لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي.

السيتي والنصر ينتظران قرار لابورت

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر سيتي ينتظر القرار النهائي للاعبه إيمريك لابورت، بعد العرض الذي تقدم به النصر.

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ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المفاوضات مستمرة مع اللاعب الإسباني حاليًا، مشددًا على أن الإدارة النصراوية تنتظر قرار لابورت، لحسم الصفقة رسميًا.

إيمريك لابورت
اللاعب الإسباني

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد أكدت بالأمس أن نادي مانشستر سيتي وافق على رحيل إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، إلى النصر، وذلك مقابل حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني.

ورحل النجم الإسباني عن صفوف فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

إيمريك لابورت
اللاعب الإسباني

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم السيتي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ مشواره في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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