الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) في الإدارة العامة بالرياض، لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:
– مراسل – عدد 2 (لحملة الثانوية فأعلى – لا يشترط الخبرة)
– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
– رخصة قيادة سارية المفعول للشاحنات الثقيلة.
– لا يشترط توفر الخبرة.
– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.
– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرها للتوزيع.
– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.
– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.
– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.
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