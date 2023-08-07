الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) في الإدارة العامة بالرياض، لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مراسل – عدد 2 (لحملة الثانوية فأعلى – لا يشترط الخبرة)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

– رخصة قيادة سارية المفعول للشاحنات الثقيلة.

– لا يشترط توفر الخبرة.

مهام العمل:

– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.

– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرها للتوزيع.

– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.

– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.

– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا