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للعمل في الإدارة العامة بالرياض

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) في الإدارة العامة بالرياض، لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– مراسل – عدد 2 (لحملة الثانوية فأعلى – لا يشترط الخبرة)

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الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
– رخصة قيادة سارية المفعول للشاحنات الثقيلة.
– لا يشترط توفر الخبرة.

مهام العمل:

– استلام ونقل الرسائل والمستندات داخل مباني الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
– التنسيق بين الإدارات والمكاتب.
– فرز الرسائل المجمعة والبريد والعناصر الأخرى الجاهزة للتسليم وتحضيرها للتوزيع.
– العمل كنقطة اتصال في حالة الحاجة إلى توزيع احتياطي أو استلام البريد بين الوكالات والشؤون الصحية.
– الحافظ على منطقة الرسائل مرتبة ومنظمة.
– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا

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