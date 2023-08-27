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بعد تكليفه برئاسة النادي مؤقتًا

الشبابيون: خليف الهويشان بطل المرحلة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الشبابيون: خليف الهويشان بطل المرحلة
المواطن - فريق التحرير

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أعربت جماهير نادي الشباب، عن سعادتها بحل مجلس الإدارة برئاسة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي، لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وزارة الرياضة تحل إدارة الشباب

وأصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الشباب، بعد استقالة 4 من الأعضاء، جاء ذلك استنادًا إلى الفقرة 7 من المادة 36، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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وتم تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما حددت وزارة الرياضة يوم الأحد 10 سبتمبر، موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

خالد الثنيان رئيس الشباب
الثنيان

الجماهير تُشيد بـ خليف الهويشان

وتفاعلت الجماهير الشبابية مع قرار وزارة الرياضة، حيث أشادوا بحل إدارة الثنيان، وتكليف خليف الهويشان، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأكدوا أن بطل هذه المرحلة في نادي الشباب.

وقال صالح: “فعلها هذا البطل أقسم بالله بطل شكراً لك وللبطل خليف الهويشان وشكراً لكل شخص وقف خلف هذا الكيان العظيم”، وعلق آخر قائلًا: “شجاعة البلطان وتحدث الهويشان رجل عن ألف”.

خليف الهويشان
الهويشان

وعلق سعد قائلًا: “الهويشان شكرًا لك بحجم السماء وشكرًا لرجالات الشباب، أعضاء شرف والجماهير الوفية.. يوم حاولوا إسقاط الشباب كنت الدرع الحصين وأخرجتم الجسم الخبيث”.

وكتب حساب “الشباب شيخ الأندية”: “تكليف الهويشان بتسيير أعمال النادي حتى انعقاد الجمعية العمومية.. شكرًا الهويشان أنت أحد أبطال هذه المعركة مع الإدارة المنحلة التي كانت تعبث في النادي”.

وتابع تركي الغامدي، قائلًا: ” اختلفت مع خليف الهويشان كثير في فترة سابقة.. لكن “شهادة لله” موقفه (بطل) في هذه المرحلة ويدل على معدنه”.

خليف الهويشان
الهويشان

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