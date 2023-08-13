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الشبابيون: نرفض إعارة حسان تمبكتي لـ الاتحاد

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
الشبابيون: نرفض إعارة حسان تمبكتي لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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رفضت جموع عريضة من جماهير نادي الشباب إعارة المدافع حسان تمبكتي لنادي الاتحاد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت قنوات الكأس، مساء اليوم الأحد، أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيًا على انتقال تمبكتي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

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تفاصيل عرض الاتحاد لضم حسان تمبكتي

وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الشبابية اشترطت لرحيل تمبكتي إلى الاتحاد؛ الحصول على مقابل مالي وإعارة عبدالرحمن العبود إلى صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جماهير الشباب عبر منصة ” إكس” رفضت رحيل تمبكتي إلى الاتحاد حتى لا يتأثر الليث بالسلب في الموسم الحالي.

ووجهت جماهير الشباب تحذيرًا إلى خالد الثنيان بعدم التفريط في خدمات تمبكتي وذلك خلال الموسم الحالي.

بديل لـ أحمد حجازي

ويأمل الاتحاد في حسم صفقة حسان تمبكتي، حيث يرغب المدرب البرتغالي نونو سانتو في تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة المصري الدولي أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

حسان تمبكتي

 

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