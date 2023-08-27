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بعد حل مجلس إدارة خالد الثنيان

الشبابيون: نطلب إيقاف انتقال تمبكتي لـ الهلال

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
الشبابيون: نطلب إيقاف انتقال تمبكتي لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير نادي الشباب، إيقاف انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال، وذلك بعد حل مجلس إدارة النادي برئاسة خالد الثنيان.

وكانت الصفقة تسببت في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية.

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ودشن جمهور الشباب وسمًا في منصة ” إكس” بعنوان ” إيقاف انتقال تمبكتي مطلبنا”، وذلك بعد حل مجلس إدارة خالد الثنيان، حيث اعترضت فئات عريضة من جماهير الليث بجانب مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة السابق على إتمام الصفقة لنادي الهلال.

كواليس صفقة الهلال وحسان تمبكتي

وفي يوم الجمعة الماضية، كان ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، خرج عن صمته كاشفًا كواليس صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال.

وقال المرزوقي عبر حسابه في منصة “إكس”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إفادة الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب حاصة أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام Tms من نادي الهلال”.

حسان تمبكتي
تمبكتي – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف المرزوقي: “حيث إن نص المادة الـ 12 يقول إن مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن التالي وهو معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام، وحيث إن ما أقوم به يعد مسؤولية على فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها ولوجود شكوك لدي تم توضيحها لسموه”.

وتابع: “ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق وإلا فسيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة حيث إن مخالفتها يعد مخالفة نظامية وفقًا للمادة 65 وهي المادة المعنية بعقوبة مدراء الاحتراف، وعليه طلبت من سمو وزير الرياضة حمايتي كشخص مسؤول يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يكون مناسبًا، وعليه أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم”.

 

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