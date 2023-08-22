الشباب رفض ضم خالد الغنام و80 مليون ريال من النصر

كشف الناقد الرياضي تركي الغامدي تفاصيل عرض النصر الذي رُفض من إدارة الشباب لضم حسان تمبكتي قبل حسم الأخير لقراره بالانتقال لنادي الهلال.

الشباب رفض خالد الغنام وأيمن يحيى

وقال الغامدي المقرب من الشباب عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الشباب رفض عرض من الاتحاد بقيمة 70 مليون ريال في عهد خالد البلطان لشراء تمبكتي للعميد، وفي 26 يوليو الماضي، قدم الأهلي عرضًا بقيمة 60 مليون ريال والأهلي كان مستعدًا لرفع المبلغ، ناصر الكنعاني، عضو الشباب الذهبي قال إن النصر قدم 80 مليون ريال مع بيع خالد الغنام وأيمن يحيى وكان مستعدًا لرفع العرض إلى 120 مليون ريال”.

وأضاف: ” الهلال عرضه كان 46 مليون ونصف المليون ريال مع لاعبين اثنين، أنا واثق من صحة المعلومات، عرضا الاتحاد والأهلي وإن كانت المعلومات التي ذكرها الكنعاني صحيحة فأرجو تدخل وزارة الرياضة والتحقيق فيما حدث”.

بيع تمبكتي أثار أزمة بين الشبابيين

وكان الكنعاني قال في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “لا أحترم قرار خالد الثنيان رئيس الشباب بالتفريط في اللاعب إلى الهلال، الشباب لم يكن يعاني من ديون ثقيلة حتى يتم اتخاذ قرار بالتفريط في اللاعب لنادي الهلال، لم نكن نوافق أو نرحب نحن كذهبيين بقرار رحيل اللاعب”.

وأضاف الكنعاني: “الأمير عبدالرحمن بن تركي والأمير خالد بن عبدالعزيز رفضا رفضًا تامًّا رحيل حسان لنادي الهلال، ورغم ذلك أصر خالد الثنيان على التفريط فيه لـ الهلال، لماذا والهلال قدم عرضًا قيمته 46 مليون ونصف المليون ريال، وكان عرض النصر 120 مليون ريال! ، إذا كنا نريد بيع اللاعب فسيتم بيعه للنادي الذي تقدم بالعرض الأكبر”.

وتابع العضو الذهبي في الشباب: “الأمير خالد بن عبدالعزيز اتخذ قرارًا بمقاطعة العمل مع إدارة خالد الثنيان حتى رحيلها بعد قرار الثنيان برحيل حسان لـ الهلال رغم عدم الحاجة إلى ذلك”.

وكان خالد الغنام لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النصر مع نادي الفتح.