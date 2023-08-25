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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب وضمك يستهدفان الفوز الأول

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الشباب وضمك يستهدفان الفوز الأول
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الشباب وضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق أول فوز هذا الموسم.

مباراة الشباب وضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب وضمك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الـ12.

الشباب ضد ضمك - الشباب وضمك
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الليوث مباراة الشباب وضمك اليوم بهدف استعادة التوازن وتحقيق الفوز، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، لتعويض بدايته المخيبة للآمال، بالتعادل ضد الأخدود، والخسارة أمام الوحدة بنتيجة 3\1.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة أن أداء تحسن بعد الخسارة أمام الطائي في الجولة الافتتاحية، ونجح في تحويل خسارته أمام الرياض إلى تعادل.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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