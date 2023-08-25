الشباب وضمك يستهدفان الفوز الأول

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تترقب الجماهير مباراة الشباب وضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق أول فوز هذا الموسم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب وضمك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع ضمك صاحب المركز الـ12.
ويدخل الليوث مباراة الشباب وضمك اليوم بهدف استعادة التوازن وتحقيق الفوز، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، لتعويض بدايته المخيبة للآمال، بالتعادل ضد الأخدود، والخسارة أمام الوحدة بنتيجة 3\1.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة أن أداء تحسن بعد الخسارة أمام الطائي في الجولة الافتتاحية، ونجح في تحويل خسارته أمام الرياض إلى تعادل.