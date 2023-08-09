الشباب يتفوق على الهلال خارجيًا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الهلال اليوم، وخطف بطاقة التأهل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الليوث في مواجهة الهلال

ويلعب الهلال ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1، فيما صعد الليوث بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

تفوق الشباب ضد الهلال

وتُعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم هي الثالثة بين الفريقين في البطولات الخارجية، حيث سبق وتقابلا مرتين بعيدًا عن المنافسات المحلية، تعادلا في لقاء، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بالمواجهة الأخرى.

ولعب الهلال ضد الشباب ضمن منافسات بطولة النخبة العربية عام 1995، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الأزرق عن طريق إليجه ليتانا، وسجل بلادي كوما هدف التعادل.

وتواجه الفريقان مجددًا في نهائي بطولة النخبة الدولية عام 2010، التي أُقيمت في أبها، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الليوث في حسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5\4.