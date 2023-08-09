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الشباب يتفوق على الهلال خارجيًا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
الشباب يتفوق على الهلال خارجيًا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الهلال اليوم، وخطف بطاقة التأهل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الليوث في مواجهة الهلال

ويلعب الهلال ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1، فيما صعد الليوث بعد تجاوزه لعقبة الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

مباراة الهلال ضد الشباب
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تفوق الشباب ضد الهلال

وتُعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم هي الثالثة بين الفريقين في البطولات الخارجية، حيث سبق وتقابلا مرتين بعيدًا عن المنافسات المحلية، تعادلا في لقاء، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بالمواجهة الأخرى.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ولعب الهلال ضد الشباب ضمن منافسات بطولة النخبة العربية عام 1995، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الأزرق عن طريق إليجه ليتانا، وسجل بلادي كوما هدف التعادل.

وتواجه الفريقان مجددًا في نهائي بطولة النخبة الدولية عام 2010، التي أُقيمت في أبها، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الليوث في حسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5\4.

الشباب السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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