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خلال أحداث الشوط الأول

الشباب يتقدم على الاتحاد المنستيري بهدف بانيغا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
الشباب يتقدم على الاتحاد المنستيري بهدف بانيغا
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ختام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

تقدم الشباب ضد الاتحاد المنستيري

وبدأت مباراة الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي المقامة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

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الشباب ضد الاتحاد المنستيري
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ونجح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لتشتعل المباراة، حيث ضغط لاعبو الليوث، فيما ظهر دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المنستيري بشكل متماسك.

الشباب ضد الاتحاد المنستيري
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وواصل لاعبو الليوث محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات التي أشعلت الأجواء، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الشباب ضد الاتحاد المنستيري بنتيجة 1\0.

الشباب والاتحاد المنستيري
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ترتيب المجموعة بكأس الملك سلمان للأندية

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الاتحاد المنستيري في المركز الأخير بدون نقاط.

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