الشباب يتقدم على الاتحاد المنستيري بهدف بانيغا

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ختام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

تقدم الشباب ضد الاتحاد المنستيري

وبدأت مباراة الشباب ضد الاتحاد المنستيري التونسي المقامة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

ونجح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لتشتعل المباراة، حيث ضغط لاعبو الليوث، فيما ظهر دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المنستيري بشكل متماسك.

وواصل لاعبو الليوث محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات التي أشعلت الأجواء، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الشباب ضد الاتحاد المنستيري بنتيجة 1\0.

ترتيب المجموعة بكأس الملك سلمان للأندية

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الاتحاد المنستيري في المركز الأخير بدون نقاط.