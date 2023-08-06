الشباب يستهدف التأهل العربي الخامس

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وتجاوز عقبة الوحدة الإماراتي.

مواجهة قوية بكأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة الإماراتي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتأهل الليوث إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الرابعة بـ6 نقاط.

الشباب يبحث عن التأهل

ويأمل الليوث بقيادة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، في التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي في البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وتأهل 4 مرات في البطولات العربية بمختلف مسمياتها.

وصعد الشباب إلى نصف النهائي للمرة الأولى، في أول نسخة من البطولة العربية عام 1992، ونجح في حصد اللقب، ونجح في التأهل إلى نهائي نسخة 1998، إلا أنه خسر أمام وداد تلمسان الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح الشباب في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية عام 1999، وتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد تفوقه على الجيش السوري، وصعد الفريق إلى نصف نهائي موسم 2020\ 2021، إلا أنه ودع البطولة أمام الاتحاد.