الشباب يسعى لضم نجم الزمالك

تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بأحد نجوم الزمالك المصري.

الشباب يستهدف ضم زيزو من الزمالك

وتستعد إدارة نادي الشباب، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتقديم عرض رسمي لنظيرتها في الزمالك المصري، من أجل الحصول على خدمات النجم أحمد مصطفى زيزو هذا الصيف.

وأشارت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن إدارة نادي الشباب تواصلت مع والد اللاعب، ويتبقى الحصول على موافقة الزمالك، من أجل إتمام صفقة انتقال زيزو إلى صفوفه.

ويُعد زيزو صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز النجوم في صفوف الزمالك، وينتهي تعاقده في موسم 2025، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 200 مواجهة، ونجح في تسجيل 65 هدفًا، كما قدم 53 تمريرة حاسمة.

الشباب يستعد للوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.