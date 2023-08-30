الشباب يشكو النصر بسبب مختار علي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب تقدم باحتجاج ضد نادي النصر، وذلك بسبب إشراك الأخير للاعب مختار علي في مباراة الفريقين أمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب الاحتجاج ضد مشاركة مختار علي

وقال برنامج “الديوانية” المذاع على “القنوات الرياضية السعودية”: إن نادي الشباب سيتقدم باحتجاج ضد النصر بسبب إشراك اللاعب “مختار علي” وجاء الاحتجاج بسبب اختلاف تاريخ ميلاد لاعب النصر عن الموجود في جواز سفره.

وفي مباريات أول أمس الاثنين في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2/ 1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الثلاثاء، تعادل ضمك ضد الفتح بنتيجة 2/ 2، وفاز التعاون على الأخدود بهدف دون رد، أما النصر ففاز على الشباب برباعية دون رد، وفاز الأهلي على الطائي بثنائية دون رد، أما الخليج فتعادل مع الحزم بهدف لكل فريق.

ترتيب دوري المحترفين

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقطة، الأهلي ثانيًا برصيد 12 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 10 نقاط، التعاون رابعًا برصيد 10، الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، النصر سادسًا والوحدة سابعًا وأبها ثامنًا ولكل منهم 6 نقاط.

الفيحاء تاسعًا والفتح عاشرًا برصيد خمس نقاط لكل منهما في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الرياض في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الثاني عشر والرائد في المركز الـ 13 والطائي في المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط لكل فريق، الخليج في المركز الـ 15 والحزم في المركز الـ 16 والشباب في المركز الـ 17 ولكل منهما نقطتين، الأخدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطة.