Icon

إحباط ترويج نصف مليون قرص إمفيتامين في الرياض Icon لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات Icon إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد في 12 سبتمبر Icon سمكة لديها أسنان تشبه البشر Icon لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا Icon مراسم مغلقة لوداع قائد فاغنر Icon المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق Icon إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك Icon إنذار أحمر: سيول وبرد على جازان اليوم Icon الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الليث سيحتج بسبب اختلاف تاريخ ميلاده في جواز سفره

الشباب يشكو النصر بسبب مختار علي

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
الشباب يشكو النصر بسبب مختار علي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب تقدم باحتجاج ضد نادي النصر، وذلك بسبب إشراك الأخير للاعب مختار علي في مباراة الفريقين أمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سبب الاحتجاج ضد مشاركة مختار علي

وقال برنامج “الديوانية” المذاع على “القنوات الرياضية السعودية”: إن نادي الشباب سيتقدم باحتجاج ضد النصر بسبب إشراك اللاعب “مختار علي” وجاء الاحتجاج بسبب اختلاف تاريخ ميلاد لاعب النصر عن الموجود في جواز سفره.

قد يهمّك أيضاً
سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق

سيدتان تغامران بحياتهن لإنقاذ كلب من الغرق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

وفي مباريات أول أمس الاثنين في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2/ 1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الثلاثاء، تعادل ضمك ضد الفتح بنتيجة 2/ 2، وفاز التعاون على الأخدود بهدف دون رد، أما النصر ففاز على الشباب برباعية دون رد، وفاز الأهلي على الطائي بثنائية دون رد، أما الخليج فتعادل مع الحزم بهدف لكل فريق.

مختار علي

ترتيب دوري المحترفين

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقطة، الأهلي ثانيًا برصيد 12 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 10 نقاط، التعاون رابعًا برصيد 10، الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، النصر سادسًا والوحدة سابعًا وأبها ثامنًا ولكل منهم 6 نقاط.

الفيحاء تاسعًا والفتح عاشرًا برصيد خمس نقاط لكل منهما في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الرياض في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الثاني عشر والرائد في المركز الـ 13 والطائي في المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط لكل فريق، الخليج في المركز الـ 15 والحزم في المركز الـ 16 والشباب في المركز الـ 17 ولكل منهما نقطتين، الأخدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق