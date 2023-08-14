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لتدعيم صفوفه هذا الصيف

الشباب يضم حبيب ديالو رسميًا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
الشباب يضم حبيب ديالو رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم السنغالي حبيب ديالو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حبيب ديالو شبابي

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب السنغالي، وعلق قائلًا: “هذا صدق ما هو جرافيكس.. حبيب ديالو شبابي”.

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وكان حبيب ديالو قد وصل إلى السعودية بالأمس، بعد الاتفاق المبدئي مع إدارة الشباب، وخضع لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، واجتازها بنجاح؛ ليتم الإعلان رسميًا عن الحصول على توقيعه النهائي.

حبيب ديالو
جانب من وصول ديالو

ودخل نادي الشباب في منافسة قوية مع ناديي لانس وساليزنيتانا، من أجل ضم النجم السنغالي في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستراسبورج الفرنسي ممتد حتى يونيو 2025.

وانضم حبيب ديالو صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستراسبورج في صيف عام 2020، قادمًا من ميتز، ولعب معه 103 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 41 هدفًا، وصنع 6 آخرين.

 

حبيب ديالو
جانب من وصول ديالو

الشباب يُلاقي الأخدود اليوم

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الاثنين، بمواجهة الأخدود، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @UAFAAC

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