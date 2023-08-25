انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة ظاهرة فلكية فريدة في مصر الأحد فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: لم يفت الأوان هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه
حسم التعادل الإيجابي، مباراة الشباب وضمك مساء اليوم، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، تقدم اللاعب جورج كيفين بالهدف الأول لفريق ضمك بالدقيقة الـ 71، ثم تعادل اللاعب فهد المولد في الدقيقة الـ 90 لصالح الليث.
وبعد المباراة أصبح رصيد الليث نقطتين، بينما أصبح رصيد ضمك نقطتين.
هدف أول لضمك عن طريق نكودو⚽#دوري_روشن_السعودي#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/3XgQGgX3OU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023
رأسية المولد تعادل النتيجة للشباب ⚽#دوري_روشن_السعودي#الشباب_ضمك | #SSC pic.twitter.com/ez4eLzlIME
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023