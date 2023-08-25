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الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي، مباراة الشباب وضمك مساء اليوم، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، تقدم اللاعب جورج كيفين بالهدف الأول لفريق ضمك بالدقيقة الـ 71، ثم تعادل اللاعب فهد المولد في الدقيقة الـ 90 لصالح الليث.

وبعد المباراة أصبح رصيد الليث نقطتين، بينما أصبح رصيد ضمك نقطتين.

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