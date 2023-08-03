الشباب يهزم الاتحاد المنستيري ويصعد لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.
ونجح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لتشتعل المباراة، حيث ضغط لاعبو الليوث، فيما ظهر دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المنستيري بشكل متماسك.
وواصل لاعبو الليوث محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، وسط تشجيع كبير من الجماهير في المدرجات التي أشعلت الأجواء، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الشباب ضد الاتحاد المنستيري بنتيجة 1/ 0.
وفي الشوط الثاني، حافظ الليث على تقدمه ليحصد النقاط الـ3 ويُصبح رصيده 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تذيل الاتحاد المنستيري جدول الترتيب برصيد صفر من النقاط.
لقطة جزائية بانيغا مع محللي الاستديو التحليلي⚽️⬇️
#الشباب_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WzveFzergv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2023