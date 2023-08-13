الشباب يوافق على انضمام حسان تمبكتي للاتحاد

حسمت إدارة نادي الشباب، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا.

حسان تمبكتي في طريقه للاتحاد

وأكدت قنوات الكأس، مساء اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيًا على انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الشبابية اشترطت لرحيل تمبكتي إلى الاتحاد؛ الحصول على مقابل مالي وإعارة عبدالرحمن العبود إلى صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل الاتحاد في حسم صفقة حسان تمبكتي، حيث يرغب المدرب البرتغالي نونو سانتو في تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة المصري الدولي أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

أغلى صفقة لاعب سعودي

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.