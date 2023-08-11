Icon

تعليم الرياض: بداية الدوام خلال أسبوع العودة 7.30 صباحًا Icon سبب يمنع رابطة الدوري من التأجيل لـ الهلال والنصر Icon نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد Icon أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية Icon أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع Icon نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر Icon الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو Icon بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام Icon السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر Icon روبيرتو فيرمينو ثالث لاعب يسجل لـ الأهلي هدفين بجولة الافتتاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وجد طفلين يغرقان ولم يتمكن من إنقاذ الآخر

الشبل عبدالله يسرد قصة إنقاذه لطفل في الأحساء

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
الشبل عبدالله يسرد قصة إنقاذه لطفل في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى الشبل عبدالله مناحي الدوسري، قصة إنقاذه طفلًا غرق في موقع تجمع مائي في إسكان الملك عبدالله في الأحساء، بينما توفي طفل آخر غرقًا في نفس الموقع.

وقال الدوسري في حديثه لـ “قناة العربية”: إنه جاء لهذه المنطقة عن طريق الصدفة، فوجد طفلين في حالة غرق، فقام بالنزول من الدرج وسبح حتى تمكن من إنقاذ طفل، بينما غرق الطفل الآخر، وبعدها قام بالاتصال بالدفاع المدني وأولاد عمه.

قد يهمّك أيضاً
الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جديد في جدة خلال شهر ونصف

الرئاسة الأوكرانية: اجتماع جديد في جدة خلال شهر ونصف

عش أجواء الطرب مع مي فاروق في الأحساء

عش أجواء الطرب مع مي فاروق في الأحساء

من جانبه، أشار حمد القحطاني، من أهالي الحي، إلى وقوع حادثة بالأمس حيث غرق طفل، واصفًا إياها بالفاجعة، وطالب الجهات المعنية بإيجاد حل للموقع سواء بإغلاقه أو تأمينه حيث توجد فيه الكلاب الضالة والحشرات والأوبئة، لاسيما مع غرق طفل في العاشرة من عمره بسبب انزلاق قدمه.

وحذر القحطاني من مساحة السياج والتي قد تعرض حياة الكبار والصغار على السواء للخطر، متمنيًا من الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم