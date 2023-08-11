الشبل عبدالله يسرد قصة إنقاذه لطفل في الأحساء

روى الشبل عبدالله مناحي الدوسري، قصة إنقاذه طفلًا غرق في موقع تجمع مائي في إسكان الملك عبدالله في الأحساء، بينما توفي طفل آخر غرقًا في نفس الموقع.

وقال الدوسري في حديثه لـ “قناة العربية”: إنه جاء لهذه المنطقة عن طريق الصدفة، فوجد طفلين في حالة غرق، فقام بالنزول من الدرج وسبح حتى تمكن من إنقاذ طفل، بينما غرق الطفل الآخر، وبعدها قام بالاتصال بالدفاع المدني وأولاد عمه.

من جانبه، أشار حمد القحطاني، من أهالي الحي، إلى وقوع حادثة بالأمس حيث غرق طفل، واصفًا إياها بالفاجعة، وطالب الجهات المعنية بإيجاد حل للموقع سواء بإغلاقه أو تأمينه حيث توجد فيه الكلاب الضالة والحشرات والأوبئة، لاسيما مع غرق طفل في العاشرة من عمره بسبب انزلاق قدمه.

وحذر القحطاني من مساحة السياج والتي قد تعرض حياة الكبار والصغار على السواء للخطر، متمنيًا من الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة.