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لم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحًا

الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس
المواطن - فريق التحرير

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قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن: إن التقارير التي أفادت بوقوع إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، كانت نتيجة بلاغ كاذب.

بلاغ كاذب

وذكر متحدث باسم شرطة واشنطن في بيان: “وصل بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار، ويبدو أنه كان بلاغًا كاذبًا”، وأضاف: “لم تقع إصابات ولم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحًا”.

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يأتي ذلك بعدما أفادت شرطة “الكونجرس” الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغًا بإطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة المتواجدين هناك بالاحتماء، بعد تقارير تشير إلى وجود شخص يطلق النار في المكان.

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وأضافت شرطة “الكونجرس” في بيان لها: “بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة، وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث”.

وأردف البيان: “عليكم البقاء في الداخل والاحتماء إن كنتم داخل مبنى مجلس الشيوخ، بعد ورود تقارير عن شخص يطلق النار، مع العلم أنه لم ترد إلينا تقارير تؤكد سماع طلقات نارية”.

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