الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي

تأهل فريق الشرطة العراقي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية وذلك بعد الفوز الكبير على نادي السد القطري برباعية مقابل هدفين اليوم ضمن مباريات دور ربع النهائي.

السد القطري يخسر برباعية

وكان السد تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة الـ 24، ثم تعادل فريق الشرطة عبر اللاعب أمير خضير في الدقيقة الـ 32.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الشرطة 3 أهداف عبر كل من أسو رستم هدفين وأحمد فرحان هدفًا، ثم قلص فريق السد القطري الفارق عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 82.

وتأهل نادي الشرطة لنصف النهائي، ليواجه الفائز من مباراة النصر والرجاء المغربي.

وتنطلق بعد قليل المباراة الثانية لليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث يلعب الهلال ضد الاتحاد.

مباريات الغد

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم غد الأحد بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليوني ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.