الشمراني يدير مباراة الخليج ضد الأهلي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الخليج ضد الأهلي، وضمك مع الرياض في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
ويدير عبدالله الخربوش مباراة ضمك والرياض التي ستُقام على ملعب نادي ضمك، ويساعده سعد السبيعي وأحمد العتيق، والحكم الرابع محمد الدقاش، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.
ويقود ماجد الشمراني مباراة الخليج ضد الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد المطرودي، والحكم الرابع محمد أبوشقارة، حكم الفيديو عبدالصمد بكري، ويساعده محمد وزي.
ويدخل الراقي مباراة الخليج ضد الأهلي اليوم، بهدف مواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط، فيما يسعى فريق الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.
وتشهد مباراة الخليج ضد الأهلي، غياب نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله إراحته عن مباراة اليوم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.