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ضمن منافسات الجولة الثانية

الشمراني يدير مباراة الخليج ضد الأهلي

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
الشمراني يدير مباراة الخليج ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الخليج ضد الأهلي، وضمك مع الرياض في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير عبدالله الخربوش مباراة ضمك والرياض التي ستُقام على ملعب نادي ضمك، ويساعده سعد السبيعي وأحمد العتيق، والحكم الرابع محمد الدقاش، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.

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ويقود ماجد الشمراني مباراة الخليج ضد الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد، ويساعده إبراهيم الدخيل ومحمد المطرودي، والحكم الرابع محمد أبوشقارة، حكم الفيديو عبدالصمد بكري، ويساعده محمد وزي.

دوري روشن السعودي
حكام مباراتي اليوم – المصدر @saudiFF

مباراة الخليج ضد الأهلي

ويدخل الراقي مباراة الخليج ضد الأهلي اليوم، بهدف مواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط، فيما يسعى فريق الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.

مباراة الخليج ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وتشهد مباراة الخليج ضد الأهلي، غياب نجم الراقي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، وفضل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله إراحته عن مباراة اليوم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.

روبرتو فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

 

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