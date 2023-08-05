الشنيف يودع ملعب sbc

أعلن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف توقف برنامج ملعب SBC وذلك بعد تقديم 600 حلقة.

وقال الإعلامي الرياضي ونجم الشباب والأهلي السابق عبر حسابه في موقع ” إكس” : “بعد 600 حلقة وداعًا ملعب SBC”.

وكان البرنامج الذي انطلق في أغسطس من عام 2021 وبالتزامن مع بداية موسم 2021/2022 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آنذاك، ركز على المحتوى الفني مع كوكبة كبيرة من نقاد ونجوم كرة القدم.

مسيرة خالد الشنيف

وكان الشنيف صاحب الـ 50 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الشباب في عام 1991 حتى عام 2001 ثم لعب لـ الأهلي لمدة 3 سنوات من 2001 إلى 2004.

واتجه بعد اعتزال كرة القدم للتدريب في أكاديمية النادي ثم غيّر مساره لمحال التحليل الفني عبر القنوات الفضائية حيث انطلق من قناة ART ثم انتقل لقناة أبو ظبي الرياضية ثم العمل في قناة SBC قبل التوقف.