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بعد تقديم 600 حلقة

الشنيف يودع ملعب sbc

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
الشنيف يودع ملعب sbc
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف توقف برنامج ملعب SBC وذلك بعد تقديم 600 حلقة.

وقال الإعلامي الرياضي ونجم الشباب والأهلي السابق عبر حسابه في موقع ” إكس” : “بعد 600 حلقة وداعًا ملعب SBC”.

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وكان البرنامج الذي انطلق في أغسطس من عام 2021 وبالتزامن مع بداية موسم 2021/2022 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آنذاك، ركز على المحتوى الفني مع كوكبة كبيرة من نقاد ونجوم كرة القدم.

خالد الشنيف يودع ملعب sbc

مسيرة خالد الشنيف

وكان الشنيف صاحب الـ 50 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الشباب في عام 1991 حتى عام 2001 ثم لعب لـ الأهلي لمدة 3 سنوات من 2001 إلى 2004.

واتجه بعد اعتزال كرة القدم للتدريب في أكاديمية النادي ثم غيّر مساره لمحال التحليل الفني عبر القنوات الفضائية حيث انطلق من قناة ART ثم انتقل لقناة أبو ظبي الرياضية ثم العمل في قناة SBC قبل التوقف.

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