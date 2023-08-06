الشهراني: نتائج انتخابات نادي الباطن محسومة

كشف المرشح لرئاسة نادي الباطن نايف بن مناحي الشهراني أن دافع ترشحه لرئاسة نادي الباطن أتى للارتقاء بمنظومة العمل في نادي الباطن، وإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية لتقديم أفكارها وإبداعاتها وذلك حسب “دنيا الرياضة”.

الارتقاء بالسماوي

وعن سبب اختيار شعار “الارتقاء بالسماوي” لحملته الانتخابية فقد فسر الشهراني ذلك بأن نادي الباطن مؤهل وفق الكثير من المعايير والمعطيات لأن يحتل واجهة متقدمة في الكرة السعودية، وعبر الارتقاء بمنظومته كما أسلفت سيتحقق الهدف .

فيما أبدى نايف الشهراني امتعاضه من الآلية المتبعة في نظام الانتخابات حيث قال: للأسف المنافسة بين القائمتين غير عادلة على الإطلاق، لأن نظام الانتخابات يعطي كامل الصلاحية للرئيس التنفيذي للنادي للاطلاع بصورة كاملة على مبالغ العضويات، فمهما دفعت من مبالغ كبيرة ستكون مكشوفًا للطرف المنافس والمسيطر على النادي وبالتالي حتمًا سيدفع أكثر منك ليكسب، لذلك فالآلية غريبة وسقيمة للأسف ولهذا نلاحظ أن معظم انتخابات الأندية محسومة قبل أن تبدأ .

هدف البرنامج الانتخابي

ومن جانبه، أعلن مرشح رئاسة الباطن الدكتور خالد الهويدي أن من أهداف برنامجه الانتخابي تحديد الركائز التي ستقام عليها الاستراتيجية من أجل الوصول إلى جيل رياضي متميز ومنافس محلي ودولي ووضع الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالإضافة إلى الاستعداد والتهيئة التنظيمية والفنية لبرامج التحول والخصخصة .

وفي ذات السياق، أعلن نادي الباطن أن الجمعية العمومية سيتم عقدها اليوم الأحد الموافق 2023/08/06م في تمام الساعة 6:00 مساء ويكون الحضور اختياري للأعضاء الذهبي والفضي والبرونزي وأعضاء القوائم المرشحة حتى لو كانت عضويتهم أساسية ، وأما بقية أعضاء الجمعية حاملين العضوية الأساسية (عن بعد) علما بأن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي للجميع، وسيتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة .

وأضاف حساب النادي: يجب على جميع الأعضاء “الدخول” لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول على رابط الجمعية العمومية وسوف يتم فتح التصويت لجميع القوائم المترشحة عبر المنصة في تاريخ 2023/08/06م من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 5 مساءً، وسوف يتم إعلان نتائج التصويت لتلك القوائم أثناء عقد الجمعية العمومية .