Icon

وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك Icon بونو وحمدالله يُزينان قائمة المغرب لمواجهتي ليبريا وبوركينا فاسو Icon موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر Icon مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026! Icon رفع الحصانة عن السفير الفرنسي بالنيجر Icon توضيح من الأحوال بشأن العثور على بطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها Icon الطائرات الورقية آخر حيلة أوكرانية لخداع موسكو بالحرب Icon الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان Icon الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال! Icon رئيس حكومة اليمن: الحوثي يبتز العالم بـ الملف الإنساني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اتفاقه على التجديد لـ4 مواسم

الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، استغرابه من طريقه رحيل حارس المرمى محمد الربيعي عن الراقي، مؤكدًا وجود اتفاق مع الإدارة لتجديد عقده لمدة 4 مواسم.

محمد الربيعي هلاليًا

وفاجأ نادي الهلال الوسط الرياضي بالأمس، وأعلن عن إتمام إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

قد يهمّك أيضاً
اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن

نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي

نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي

محمد الربيعي
الربيعي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

تعليق الشيخي على رحيل الربيعي

وعلق الشيخي على مغادرة حارس المرمى لصفوف الراقي بشكل مفاجئ، وقال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “رحيل محمد الربيعي قد لا يمثل مشكلة في الأهلي بنفس قيمة رحيل العويس لكن طريقة الرحيل غريبة”.

وأضاف: “كان من المفترض أن يوقع محمد الربيعي عقده اليوم الخميس مع الأهلي لأربع سنوات بنفس القيمة تقريباً التي وقع بموجبها للهلال حسب تأكيدات بينه وبين إدارة الاحتراف بعد دخوله الفترة الحرة قبل شهر تقريباً”.

محمد الربيعي
الربيعي – المصدر @Alhilal_FC

وتابع الشيخي: “وتم الاتفاق على كل التفاصيل إلا أن اللاعب فاجأ الجميع – الإدارة ووكيله فيصل اليامي – بتوقيعه للهلال واللوم لا يقع عليه وحده بل على من تسبب في تأخير حسم الملف منذ معسكر النمسا مالياً وإدارياً”.

وأردف: “وبعد أن انحصر التركيز على تعزيز مراكز في خطوط الفريق بصفقات محلية أضاف لها أصحاب القرار البحث عن حارس بديل مع وجود الصائبي وعبدالله عبده كبديلين لميندي”.

واختتم الشيخي حديثه بتوجيه نصيح للإدارة بعد رحيل محمد الربيعي، وقال: “إذا أردت صناعة فريق قوي تحسباً للإرهاق والإصابات يجب أن يكون لديك عناصر بديلة لا تقل كفاءة عن العناصر الأساسية”.

حارس الأهلي محمد الربيعي
الربيعي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم