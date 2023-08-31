الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال!

أبدى مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، استغرابه من طريقه رحيل حارس المرمى محمد الربيعي عن الراقي، مؤكدًا وجود اتفاق مع الإدارة لتجديد عقده لمدة 4 مواسم.

محمد الربيعي هلاليًا

وفاجأ نادي الهلال الوسط الرياضي بالأمس، وأعلن عن إتمام إجراءات التوقيع مع محمد الربيعي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، حتى نهاية منافسات موسم 2026\ 2027.

تعليق الشيخي على رحيل الربيعي

وعلق الشيخي على مغادرة حارس المرمى لصفوف الراقي بشكل مفاجئ، وقال عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “رحيل محمد الربيعي قد لا يمثل مشكلة في الأهلي بنفس قيمة رحيل العويس لكن طريقة الرحيل غريبة”.

وأضاف: “كان من المفترض أن يوقع محمد الربيعي عقده اليوم الخميس مع الأهلي لأربع سنوات بنفس القيمة تقريباً التي وقع بموجبها للهلال حسب تأكيدات بينه وبين إدارة الاحتراف بعد دخوله الفترة الحرة قبل شهر تقريباً”.

وتابع الشيخي: “وتم الاتفاق على كل التفاصيل إلا أن اللاعب فاجأ الجميع – الإدارة ووكيله فيصل اليامي – بتوقيعه للهلال واللوم لا يقع عليه وحده بل على من تسبب في تأخير حسم الملف منذ معسكر النمسا مالياً وإدارياً”.

وأردف: “وبعد أن انحصر التركيز على تعزيز مراكز في خطوط الفريق بصفقات محلية أضاف لها أصحاب القرار البحث عن حارس بديل مع وجود الصائبي وعبدالله عبده كبديلين لميندي”.

واختتم الشيخي حديثه بتوجيه نصيح للإدارة بعد رحيل محمد الربيعي، وقال: “إذا أردت صناعة فريق قوي تحسباً للإرهاق والإصابات يجب أن يكون لديك عناصر بديلة لا تقل كفاءة عن العناصر الأساسية”.