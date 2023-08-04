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الشيخ السديس: نعم للحرية المنضبطة وألف لا للعبثية الاستفزازية

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
الشيخ السديس: نعم للحرية المنضبطة وألف لا للعبثية الاستفزازية
المواطن - فريق التحرير

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حذر الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس من الانفتاح الإعلامي موضحًا أنه زمن الانفتاح الإعلامي العالمي المبهر، بفضائياته، وتقنياته، لزم العلماء الأجلاء، والدعاة المخلصين الفضلاء بذل غاية الجهود للنظر في النوازل المستحدثات، والقضايا المستجدات.

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المفاهيم الشرعية

وأضاف الرئيس العام في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام: أنها لقمينة بأن تؤصل على ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة، التي تجلي فقه المآلات، واعتبار الأولويات، والاجتهاد المقاصدي.

وتابع السديس قائلًا: ولن يكون استنباط الرأي صوابًا سديدًا، والفهم محكمًا رشيدًا إلا أن يرد أدلة مسلمات الشريعة، وقواعدها المنيعة، ومقاصدها السامية الرفيعة في ترفع؛ أن تلوكها أقلام الصحافة أو تتراشقها المنتديات وشبكات المعلومات.

حرية الرأي

وتحدث الرئيس العام عن حرية الرأي قائلًا: كما ينبغي أن يعلم أن ما يُثار اليوم حول حرية الرأي والتعبير في تجاف عن الثوابت والقواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات خلاف هذا المنهج الأصيل، مما يثير التعصب والكراهية والأحقاد وصدام الحضارات، ويبعث على التطرف والإرهاب.

وأردف قائلًا: وما قضية تكرار حرق المصحف الشريف والمساس بمقدسات المسلمين إلا نماذج من سوء الفهم لما اشتملت عليه الشرائع من مراعاة المقاصد الكبرى في حفظ الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، فنعم للحرية المنضبطة وألف لا للحرية العبثية الاستفزازية المزيفة، فهل يعي العالم اليوم ضبط المصطلحات وعدم الانخداع بلبس الحقائق والعبارات بما يحقق عالمًا إنسانيًا يتحقق فيه الأمن والسلام والتسامح والتعايش والوئام.

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