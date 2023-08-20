الصحة توضح عدد ساعات النوم الصحية للطلاب

أوضحت وزارة الصحة عدد ساعات النوم الصحية للطلاب والطالبات، تزامناً مع بداية العام الدراسي الذي ينطلق اليوم بمشيئة الله.

ساعات النوم الصحية للطلاب

وبينت الصحة أن عدد ساعات النوم الصحية للمرحلة الابتدائية من 9 إلى 11 ساعة يومياً.

بينما تكون عدد الساعات الصحية للمرحلة المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10 ساعات يومياً”.

بداية العام الدراسي

هذا وانتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.