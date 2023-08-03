الصحة: سارعوا في تحويل الكارت الورقي للتطعيمات إلى إلكتروني

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جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة سرعة توثيق تطعيمات الأطفال، وتحويل الكارت الورقي للتطعيمات إلى إلكتروني، تفاديًا لفقدانه وتلفه وتسهيلاً للوصول له بكل سهولة والرجوع إليه في أي وقت، خاصة وأن توثيقه مرتبط بفحص اللياقة الخاص بالمدارس.
وأوضحت “الصحة” أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية.
وكانت “الصحة” قد سبق وأن جددت أيضاً تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق صحتي.
وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة توثيق التطعيمات وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكرت التطعيمات الورقي وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.
يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.