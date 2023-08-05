الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية توثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي.

أهمية التحويل الإلكتروني

وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” “حوّل كارت تطعيمات أطفالك الورقي إلى إلكتروني عبر تطبيق صحتي”.

وأوضحت الصحة أهمية ذلك قائلة إن هذا التحويل إلكترونيًا يأتي لارتباط كارت تطعيمات الأطفال بفحص اللياقة المدرسي وذلك للتسجيل في الصف الأول ابتدائي، كما أنه يحفظ الكارت من التلف والفقدان فضلًا عن الرجوع إليه بكل سهولة في أي وقت.

وأشارت في إنفوجراف صادر عنها إلى أنه يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات عبر تطبيق صحتي.

الكروت الرقمية

وكانت “الصحة” قد سبق وأن جددت أيضًا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.‎

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة توثيق التطعيمات وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكرت التطعيمات الورقي وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.

يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.