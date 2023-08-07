الصحراء السعودية ستخضر قريبًا في نيوم

تتجه السعودية لبناء خطة طموحة تغير بها معالم البلاد و طويلة المدة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، بينما تتجه لاستزراع الصحراء في مدينة المستقبل السعودية نيوم، بالإضافة إلى تأمين مورد للأمن الغذائي في ظل مواجهة تحديات تغير المناخ.

اتفاق لزراعة الصحراء السعودية

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن مدينة نيوم وقعت اتفاقًا مع شركة “فان دير هوفين” الهولندية لزراعة مساحة تعادل 15 ملعب كرة قدم، لإنتاج 300 الف طن من الخضراوات والفواكه خلال عشرة أعوام.

تتعاون المملكة العربية السعودية مع الشركة الهولندية لخلق “مناخ اصطناعي” لجعل الصحراء صالحة للزراعة، ويمثل هذا الالتزام أكبر استثمار في مجال الغذاء، ويمثل هذا الاستثمار التكنولوجي تحديًا كبيرًا للبلاد التي تواجه طبيعة صحراوية جافة قاحلة ودرجات حرارة شديدة في الصيف.

تعاقد بقيمة 120 مليون دولار

ويعد المشروع مجرد بداية لعقد الشراكة مع “فان دير هوفين” الهولندية، والتي أبرمت تعاقدًا مع الحكومة السعودية بقيمة 120 مليون دولار من أجل تصميم وبناء منشأتين للاستصلاح الزراعي على مشارف مدينة نيوم، على مدار عدة سنوات.

وقال ميشيل شوينمايكرز، الرئيس التنفيذي لفان دير هوفين، في مقابلة نشرتها “بلومبرغ”: “نحن نبني مناخًا اصطناعيًّا بهدف إنتاج المحاصيل على مدار العام في الصحراء”.

الأمن الغذائي السعودي أولوية

ويمثل الأمن الغذائي أولوية لمخططي مشروع نيوم، وهو مشروع ضخم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقيمة 500 مليار دولار لتحويل مساحة صحراوية بحجم بلجيكا إلى منطقة ذات تقنية عالية وستستضيف في النهاية ملايين الأشخاص.

لقد ازدادت الحاجة الملحة فقط منذ تفشي الوباء العالمي وكشف الغزو الروسي لأوكرانيا هشاشة سلاسل التوريد وسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

صفقات صندوق الاستثمارات العامة

ومن بين الصفقات الأحدث، وقع صندوق الثروة السيادية السعودي اتفاقًا مع شركة AeroFarms ومقرها الولايات المتحدة لتأسيس شركة في الرياض لبناء وتشغيل مزارع في السعودية.

ووقعت الحكومة أيضًا صفقة الشهر الماضي لطرح أسهم من قبل أكبر منتج للدواجن في البرازيل، بالإضافة إلى شراء حصص في شركات مثل شركة التجارة الزراعية ومقرها سنغافورة Olam Agri Holdings، وشركة إنتاج الأرز الهندية LT Foods Ltd.

أهمية الشراكة السعودية مع هولندا

وتسعى المملكة العربية السعودية في نيوم للاستعانة بخبرات المتخصصين من هولندا، والتي أصبحت ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم بعد الولايات المتحدة على الرغم من كونها واحدة من أصغر الدول في أوروبا. ولكن نما نفوذها بفضل الحلول المبتكرة مثل الصوبات الزراعية المتقدمة والزراعة العمودية، مع تخصيص نصف مساحة البلاد بأكملها للإنتاج الزراعي، بحسب “بلومبرغ”.

وبصرف النظر عن تلبية احتياجات المدينة الجديدة، فإن الهدف الطموح في النهاية هو تحويل المرافق الوليدة إلى مركز إقليمي للغذاء بالشرق الأوسط، وسيُغذي المشروع الجديد كل احتياجات مدينة نيوم وبقية المملكة العربية السعودية مع الوضع في الاعتبار الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تكافح من أجل الأمن الغذائي وسط تغير المناخ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة Neom Food، خوان كارلوس موتمايور.