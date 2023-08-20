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بحضور نائب أمير الرياض

الصلاة على الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
الصلاة على الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود
المواطن - واس

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أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الصلاة على الأميرة نورة

وأدّى الصلاة معه، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف نائب وزير الدفاع، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

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كما أدى الصلاة معه، إخوان الفقيدة الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.

الأميرة نورة بنت محمد الأميرة نورة بنت محمد الأميرة نورة بنت محمد الأميرة نورة بنت محمد الأميرة نورة بنت محمد

الأميرة نورة بنت محمد

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