الصليب الأحمر ينهي تمويل 25 مستشفى أفغانيًّا بنهاية أغسطس 2023

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستنهي على الأرجح تمويل 25 مستشفى في أفغانستان، بنهاية الشهر الحالي.
وأفادت الوكالة، اليوم الخميس، بأن السبب وراء هذا القرار الذي يأتي وسط مخاوف متزايدة من انخفاض المساعدات لأفغانستان، هو قيود التمويل، وفقًا لـرويترز.
وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر في أفغانستان، ديوجو ألكانتارا: على الرغم من أننا مستمرون في التواصل مع وزارات الحكومة والجهات المانحة والمنظمات، للتوصل لآليات بديلة ومستدامة لدعم قطاع المستشفيات، من المتوقع الإلغاء التدريجي لبرنامج المستشفيات بنحو مبدئي، في نهاية أغسطس.
وأردف ألكانتارا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس لديها تفويض ولا موارد، لمواصلة التشغيل الكامل لقطاع الرعاية الصحة العام في الأمد الطويل.