الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الصمان وحفر الباطن أعلى حرارة اليوم 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الصمان وحفر الباطن 47 مئوية، المدينة المنوّرة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والأحساء ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية، بريدة والمجمعة 45 مئوية، الرياض وحائل ووادي الدواسر والقريات 44 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها والباحة 17 مئوية، الطائف 24 مئوية، القريات 25 مئوية، نجران 26 مئوية، طريف 27 مئوية، تبوك وشرورة وبيشة والوجه 28 مئوية، حائل وعرعر وسكاكا والتنهات 29 مئوية.