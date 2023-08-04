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الصومال تدعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
الصومال تدعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030
المواطن - واس

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أكد معالي وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية الصومالية، محمد شيخ علي دوديشي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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دعم إكسبو 2030

وقال دوديشي إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.

شكر وتقدير

فيما عبّر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للدعم المقدم، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

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