الصين بيئة محفوفة بالمخاطر للشركات الأمريكية

حذرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الأربعاء، من أن مناخ الأعمال في الصين قد يصبح “محفوفًا بالمخاطر إلى حد كبير” بالنسبة للشركات الأمريكية بدون تعديلات للبيئة التنظيمية.

جاء ذلك في ختام زيارتها للصين، وبعد جولات محادثات مع مسؤولين وشركات أمريكية، مؤكدة أنها أثارت “قضايا صعبة” مع نظرائها المحليين.

الصين بيئة محفوفة بالمخاطر

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أضافت ريموندو في مؤتمر صحفي قرب شنغهاي أن بيئة الأعمال في الصين “يتعين أن تكون قابلة للتنبؤ بها، ويجب أن تكون هناك فرص متكافئة وإجراءات سليمة، وينبغي أن تكون هناك شفافية”.

ولفتت إلى أن “قطاع الأعمال الأمريكي يحتاج أن يتخذ بعض الإجراءات لمعالجة هذه القضايا، وإلا فسوف يعتبرونها محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير”.

وقالت ريموندو “أثرت القضايا الصعبة مثل الإعانات الحكومية والممارسات غير المراعية لواقع السوق في الصين، مثل مداهمة شركات أمريكية، وسرقة الملكية الفكرية”.

وتطرقت أيضًا لمسألة القرصنة المفترضة لبريدها الالكتروني من جانب جهات مقرها في الصين، مع المسؤولين في بكين.

لكنها أوضحت أن محادثات هذا الأسبوع كانت “مثمرة” ومثّلت “انطلاقة ممتازة”، مؤكدة أن “وقف التواصل لا يعود بأي منفعة”.

شكوى الشركات الأمريكية في الصين

وكثيرا ما اشتكت الشركات الأمريكية في الصين مما تعتبره بيئة عمل غير عادلة، مع حماية محدودة للملكية الفكرية ومعاملة تفضيلية للمنافسين المحليين.

وتفاقمت تلك المخاوف هذا العام مع إجراءات متشددة طالت مؤسسات استشارات أمريكية تنشط في الصين.