Icon

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن Icon 150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة Icon نابولي يقترب من ضم نجم فرانكفورت Icon ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة Icon موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان Icon الصين تطور قاذفات كهرومغناطيسية الأسرع في التاريخ Icon إحالة مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال Icon تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع Icon 4 مسارات بقطاع التعليم والابتكار في نيوم Icon جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعمل على تطوير مدفع لولبي أكثر قوة

الصين تطور قاذفات كهرومغناطيسية الأسرع في التاريخ

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الصين تطور قاذفات كهرومغناطيسية الأسرع في التاريخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت البحرية الصينية، أنها بدأت عمليات اختبار مدفع يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، قادر على إطلاق مقذوفات بسرعة ودقة عاليتين للغاية، تجعلانه “الأسرع” في التاريخ، وفق تقارير محلية.

وأوضح موقع صحيفة “ساوث تشينا مورنينج بوست” أن المدفع الذي تطوره الصين قام بتسريع مقذوف يبلغ وزنه 124 كغ (273 رطلاً) إلى سرعة 700 كم/ساعة (435 ميلاً في الساعة) في أقل من 0.05 ثانية، وهذا يعني أنه أسرع مدفع في تاريخ البشرية.

قد يهمّك أيضاً
5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار

5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار

فريق طبي بالرياض ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد

فريق طبي بالرياض ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد

قدرات القاذف الجديد

وأضافت الصحيفة أن المنصة المعروفة باسم “المسدس اللولبي” أطلقت قذيفة وزنها 124 كغ بسرعة 435 ميلاً في الساعة، موضحة أنه أثقل مقذوف معروف تم استخدامه في تجربة المسدس اللولبي.

ويمكن لأحد أقرب المنافسين للمدفع اللولبي الصيني، وهو جهاز اختبار هاون ذو ملف كهرومغناطيسي عيار 120 ملم في مختبرات سانديا الوطنية في الولايات المتحدة، إطلاق مقذوف يزن 18 كغ.

إصابة الأهداف بدقة

وبحسب الصحيفة، فإن القذيفة التي تتحرك بهذه السرعة يمكن أن تصيب هدفاً على بعد عدة كيلومترات، وتُعرف البنادق اللولبية أيضا باسم بنادق غاوس أو المسرعات المغناطيسية.

أيضا يتميز السلاح بسلسلة من الملفات مرتبة على طول ماسورة البندقية، ويتم تنشيط كل ملف واحدًا تلو الآخر لإنشاء مجال مغناطيسي يمكنه رفع المقذوف ودفعه للأمام.

عادةً ما يظل المقذوف معلقًا في وسط الملف أثناء الإطلاق؛ مما يساعد على إبقائه في مسار مستقيم ومنعه من ملامسة جدار القاذف، أيضا يمكن إطلاقه بشكل متكرر وبسرعة، دون التسبب في تآكل المكونات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم